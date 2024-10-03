Мини-цех по изготовлению насвая обнаружили в Туркестанской области

Так, в Сайрамском районе Управлением по борьбе с организованной преступностью был задержан местный житель, у которого дома обнаружили мини-цех по изготовлению «насвая». При обыске полицейские изъяли 15 тонн сырья для изготовления «насвая», 40 мешков с готовым курительным веществом и 3 самодельных станка.