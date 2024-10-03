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Мини-цех по изготовлению насвая обнаружили в Туркестанской области

В рамках проведения оперативно-профилактических и розыскных мероприятий оперативными подразделениями Департамента полиции Туркестанской области раскрыт ряд преступлений, связанных с наркотическими веществами, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Туркестанской области

Так, в Сайрамском районе Управлением по борьбе с организованной преступностью был задержан местный житель, у которого дома обнаружили мини-цех по изготовлению «насвая». При обыске полицейские изъяли 15 тонн сырья для изготовления «насвая», 40 мешков с готовым курительным веществом и 3 самодельных станка.

В Туркестане сотрудники Управлением по противодействию наркопреступности пресекли факт хранения и сбыта «синтетических наркотиков».

Полицейские задержали жителя города Алматы, у которого при обыске изъяли 3 свертка с наркотиками.

Также были установлены места «закладок» подозреваемого, где изъяли 25 свертков. Общий вес синтетического наркотика составила около 50 грамм «мефедрона».

А в Ордабасинском районе сотрудники Управления по противодействию экстремизму задержали подозреваемого в хранении наркотических средств в крупном размере. При обыске оперативники изъяли у подозреваемого две емкости с «марихуаной», общим весом около 9 кг.

Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники данного подразделения задержали жителя Тулькубасского района, у которого при обыске изъяли пистолет и 15 патронов.

Выясняются все обстоятельства.

По словам заместителя начальника областного департамента полиции Курманбека Сахова, по всем фактам проводится досудебное расследование.