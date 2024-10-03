За секс на улице нижегородцам грозит штраф или арест

Полиция прокомментировала поведение парочки, которая занялась сексом в центре Нижнего Новгорода, и рассказала, что грозит за такое поведение.
По информации регионального ГУ МВД России по региону, в полицию Нижнего Новгорода на страстную парочку никто не жаловался. Но стражи порядка проверяют информацию о нарушениях порядка, нравственности и правил поведения в общественных местах.
Секс на городских улицах может расцениваться как мелкое хулиганство и грозит штрафом в размере от 500 до 1000 рублей или арестом на срок до 15 суток.
Если пара будет прелюбодействовать на виду у жителей, то любовникам может грозить уголовная ответственность по статье «Развратные действия сексуального характера». За это может грозить 3−8 лет лишения свободы.
Напомним, прохожие заметили пару, которая занималась сексом на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде.