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В небе над Башкирией пролетит самая яркая за 100 лет комета

Жители Башкирии смогут увидеть ярчайшую за последние 100 лет комету.

Источник: Комсомольская правда

Самую яркую комету за 100 лет смогут наблюдать жители Башкирии 12 октября. Речь идет о комете C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), которая максимально близко приблизится к Земле уже на следующей неделе, рассказали в уфимском планетарии.

— Комита достигнет яркости до −4.0 звездной величины. Она будет самой яркой кометой за последние 100 лет, видимых в Северном полушарии, — объяснили астрономы.

Наблюдать за небесным телом можно в 19:00: комета будет видна низко над горизонтом в созвездии Девы. Из вида она скроется через 55 минут.

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