В небе над Башкирией пролетит самая яркая за 100 лет комета

Самую яркую комету за 100 лет смогут наблюдать жители Башкирии 12 октября. Речь идет о комете C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), которая максимально близко приблизится к Земле уже на следующей неделе, рассказали в уфимском планетарии.
— Комита достигнет яркости до −4.0 звездной величины. Она будет самой яркой кометой за последние 100 лет, видимых в Северном полушарии, — объяснили астрономы.
Наблюдать за небесным телом можно в 19:00: комета будет видна низко над горизонтом в созвездии Девы. Из вида она скроется через 55 минут.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.