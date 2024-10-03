В жилом бараке в челябинском поселке обвалилась стена

Проблемы со старым аварийным жильем — тема, известная многим жителям Челябинской области. В августе в челябинском общежитии затопило квартиры из-за прогнившей кровли. После этого администрация выделила субсидию на ремонт. А в сентябре в Троицке пенсионерка чуть не погибла при обрушении пола в квартире: ЧП произошло в двухкомнатной квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. Женщина чудом осталась жива, завалы разбирали спасатели.
К ситуации в Копейске из-за ненадлежащего состоянии жилого здания и длительного нерасселения людей подключился Глава Следственного РФ комитета Александр Бастрыкин. Дом признали аварийным еще в 2023 году, но бездействие ответственных лиц привело к возбуждению уголовного дела.
Новое проишествие случилось в поселке Знойный Карталинского района. У жилого ветхого одноэтажного барака отвались внешняя стена, жители подперли ее досками. К счастью, никто не пострадал.
Идет проверка.
Свою жалобу на состояние аварийного дом на улице Степной, 1 жильцы направили на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Так обращение попало в руки общественников — отделение Народного фронта выступает неким фильтром и центром помощи на местах.
«Ситуация такая, что стена висит на бревнах. На момент получения обращения барак не был признан аварийным, его внесли на баланс недавно. В доме проживают два человека — оба инвалиды, вторая и третья группы. Также на момент обращения не предоставлялось им и альтернативное жильё».
Видеозапись, предоставленную жильцами, опубликовали в открытом доступе в социальных сетях. На кадрах видны старые деревянные перекрытия, трещины, обвалившиеся части стены и скромная рукописная табличка с адресом.
Администрация Карталинского района после освещения данной ситуации в СМИ выпустила официальное заявление:
«Дом по ул. Степная, 1 находится в пос. Знойный Южно-Степного сельского поселения. Изначально этот барак был построен железной дорогой для своих сотрудников. В настоящее время в нем занята только одна квартира. Других жильцов в нем нет. Помещение в этом доме признано аварийным летом этого года. Заявителю предлагалось жилье для переселения в частный дом в поселке Южно-Степное. Гражданин от предложенного жилья отказался. Ранее гражданину было предложено предоставить пакет документов для признания нуждающимся и постановки в очередь на получение жилья, но справки не были собраны. В связи со сложившейся ситуацией, администрация Карталинского района готова выделить ему комнату в общежитии в городе Карталы из маневренного фонда».
Несмотря на оперативные ответы со стороны ответственных лиц, к делу подключилась прокуратура Челябинской области. Надзорное ведомство должно проверить информацию и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, а также управляющей компании.
Также обращение по факту коммунального ЧП направлено в следственный комитет региона.