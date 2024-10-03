В жилом бараке в челябинском поселке обвалилась стена

«Дом по ул. Степная, 1 находится в пос. Знойный Южно-Степного сельского поселения. Изначально этот барак был построен железной дорогой для своих сотрудников. В настоящее время в нем занята только одна квартира. Других жильцов в нем нет. Помещение в этом доме признано аварийным летом этого года. Заявителю предлагалось жилье для переселения в частный дом в поселке Южно-Степное. Гражданин от предложенного жилья отказался. Ранее гражданину было предложено предоставить пакет документов для признания нуждающимся и постановки в очередь на получение жилья, но справки не были собраны. В связи со сложившейся ситуацией, администрация Карталинского района готова выделить ему комнату в общежитии в городе Карталы из маневренного фонда».