В Уфе задержали 35-летнего мужчину, получившего взятку в один миллион рублей

В Уфе заведено уголовное дело по факту взяточничества. Главным фигурантом дела оказался 38-летний мужчина. Как сообщает СУ СКР по РБ, в сентябре 2024 года фигурант узнал через знакомых о предпринимателе, который хотел найти директора компании. К последнему у бизнесмена имелись финансовые претензии.
По версии следствия, весной этого года 35-летний житель Уфы с коллегами купили строительные материалы из-за рубежа через коммерческую организацию. Позже счета компании были заблокированы, а его учредитель стал скрываться и не отвечать на звонки. Получив неустановленным путем сведения о финансовых затруднениях предпринимателя, к нему обратился 38-летний злоумышленник. Он и предложил за денежное вознаграждение установить местонахождение пропавшего руководителя фирмы, заявив, что у него есть связи в спецслужбах. За свои услуги он попросил один миллион рублей.
— В действительности мужчина изначально не планировал совершать никаких действий, желая похитить деньги, — рассказали в ведомстве.
Во время передачи денег уфимец был задержан.
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