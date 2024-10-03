В Уфе задержали 35-летнего мужчину, получившего взятку в один миллион рублей

По версии следствия, весной этого года 35-летний житель Уфы с коллегами купили строительные материалы из-за рубежа через коммерческую организацию. Позже счета компании были заблокированы, а его учредитель стал скрываться и не отвечать на звонки. Получив неустановленным путем сведения о финансовых затруднениях предпринимателя, к нему обратился 38-летний злоумышленник. Он и предложил за денежное вознаграждение установить местонахождение пропавшего руководителя фирмы, заявив, что у него есть связи в спецслужбах. За свои услуги он попросил один миллион рублей.