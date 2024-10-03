Двух жителей Иркутска задержали за организацию нелегальной миграции и подкуп

— Совместно с работниками ЦДО в областном центре оказывали содействие гражданам Таджикистана и Узбекистана в сдаче экзаменов на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ в нарушение установленной процедуры. После чего иностранцам выдавали сертификаты, на основании которых они получали документы для законного нахождения на территории региона, — пояснили в ведомстве.