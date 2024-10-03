Двух жителей Иркутска задержали за организацию нелегальной миграции и подкуп

В Иркутске были задержаны двое местных жителей за организацию незаконной миграции и получение подкупа. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме региона. Известно, что мужчины за деньги — более полутора миллионов рублей, помогали приезжим получить гражданство.
— Совместно с работниками ЦДО в областном центре оказывали содействие гражданам Таджикистана и Узбекистана в сдаче экзаменов на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ в нарушение установленной процедуры. После чего иностранцам выдавали сертификаты, на основании которых они получали документы для законного нахождения на территории региона, — пояснили в ведомстве.
Задержать мужчин удалось благодаря слаженной работе СК, ГУ МВД, прокуратуры, УФСБ и ОМОНа региона. Также у жителей областного центра прошел обыск. Сейчас ведется пополнение доказательной базы. По решению суда один из фигурантов отправился под стражу, а второй получил запрет на определенные действия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава СК России заинтересовался ситуацией с не расселением из аварийного и ветхого дома.