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В Екатеринбурге потушили пожар на территории ИК-10

В Екатеринбурге сотрудники МЧС справились с пожаром на территории исправительной колонии № 10.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 3 октября 2024 года сотрудникам МЧС удалось потушить пожар на территории исправительной колонии № 10, расположенной на улице Монтерской, 5, на Вторчермете. В результате происшествия никто не пострадал.

— На площади 400 квадратных метров горела кровля административного здания на территории исправительной колонии. Сообщение о пожаре поступило в 18:29. В 19:23 (мест) открытое горение было ликвидировано, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

Сейчас сотрудники МЧС разбирают сгоревшие конструкции, а также проводят их проливку. Как отметили в пресс-службе, в тушении пожара приняли участие 46 сотрудников из личного состава. Также они использовали 14 единиц специальной техники.

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