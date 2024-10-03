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Водитель «Лады» влетел в жилой дом под Петербургом

В результате ДТП в Тихвинском районе пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

Утром 3 октября жильцов деревянного дома на Центральной улице в деревне Кончик Тихвинского района разбудил резкий грохот. Взволнованные хозяева оторопели от ужаса, когда поняли, что в их дом влетела легковушка. О дорожном происшествии сообщили в пресс-службе Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы.

— Выяснилось, что водитель «Лады» потерял управление и наехал на жилой деревянный дом. В результате ДТП пострадали два человека, — рассказали спасатели.

Бригада скорой помощи госпитализировала автомобилиста и его пассажира. Сотрудники противопожарно-спасательной службы ликвидировали последствия аварии.

К слову, сегодня операцию по спасению легковушки проводили в Петербурге. Водитель «Лады» остановился на Университетской набережной на Васильевском острове. Мужчина отвлекся, а когда вернулся к авто, то понял, что оно случайно скатилось в Неву. К счастью, внутри салона никого не было. Шокированный случившемся автомобилист вызвал водолазов и спасателей, которые при помощи автокрана подняли машину со дна.