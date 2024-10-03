Водитель «Лады» влетел в жилой дом под Петербургом

К слову, сегодня операцию по спасению легковушки проводили в Петербурге. Водитель «Лады» остановился на Университетской набережной на Васильевском острове. Мужчина отвлекся, а когда вернулся к авто, то понял, что оно случайно скатилось в Неву. К счастью, внутри салона никого не было. Шокированный случившемся автомобилист вызвал водолазов и спасателей, которые при помощи автокрана подняли машину со дна.