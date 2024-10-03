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Мужчина отдал мошеннику 250 тысяч тенге за права без экзаменов

В Туркестанской области полиция направила в суд дело мужчины, обвиняемого в мошенничестве, который обещал водительские права без сдачи экзаменов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Полицейские Созакского района задержали 40-летнего мужчину по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с мошенничеством.

Как выяснилось, мужчина пообещал давнему знакомому помощь в получении водительских прав без сдачи экзаменов. После он взял у него 250 тыс. тенге и полгода «водил за нос».

Полученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды. У потерпевшего закончилось терпение, и он обратился в полицию.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд.