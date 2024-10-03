Гражданин Молдовы пытался спрятаться в родной стране от ареста в Австрии: До дома не доехал, его задержали на румынской таможне

31-летний гражданин Молдовы был задержан румынскими пограничниками в пункте пропуска «Оанча-Яссы».
Мужчина был пассажиром въезжавшего в страну автомобиля. В ходе пограничного контроля выяснилось, что на имя молдаванина власти Австрии выдали ордер на арест, пишет unimedia.info.
Гражданина передали в руки местной полиции, инцидент расследуется.
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