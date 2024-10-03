Авто с 80-летним водителем опрокинулось на трассе в области Абай

«80-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Полицейские обработали раны на руках водителя, аккуратно наложили повязки и поддержали его до приезда бригады скорой помощи. Их оперативные и профессиональные действия помогли стабилизировать состояние пострадавших в критические минуты после аварии», — сообщили в полиции.