Трентон
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авто с 80-летним водителем опрокинулось на трассе в области Абай

Полицейские пришли на помощь пострадавшим в аварии на трассе Алматы — Усть-Каменогорск. За рулём машины, попавшей в ДТП, оказался 80-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Инцидент произошёл в 6:40 утра в районе села Жана Озен.

«80-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. Полицейские обработали раны на руках водителя, аккуратно наложили повязки и поддержали его до приезда бригады скорой помощи. Их оперативные и профессиональные действия помогли стабилизировать состояние пострадавших в критические минуты после аварии», — сообщили в полиции.

Водитель и пассажир доставлены в Жарминскую районную больницу.