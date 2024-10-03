Пропавшая дочь Любови Успенской нашлась

По данным телеграм-канала Mash, она оказалась там за несколько часов до начала массированной атаки Ирана. Плаксина не сможет вернуться в Россию еще несколько дней из-за большого спроса на авиабилеты и уменьшения числа рейсов, уточнил телеграм-канал.