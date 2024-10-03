Водителю, который насмерть сбил ребенка в Могилеве и вышел на свободу через полгода, отменили амнистию

«Определено, что имеющиеся у осужденного заболевания не являются основанием для применения закона об амнистии», — зачитал решение прокуратуры отец погибшего мальчика.
Напомним, что смертельное ДТП произошло 24 января в Могилеве. По информации ГАИ, водитель Acura сбил ребенка, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Мальчик погиб на месте.
В Следственном комитете отметили, что светофор в момент аварии не работал. Автомобиль сбил ребенка, когда тот почти перешел дорогу. Водитель был трезв.
Суд назначил мужчине пять лет колонии-поселения. Но в конце августа он вышел на свободу по амнистии.
Семья погибшего мальчика придала этот случай огласке и опубликовала видео в TikTok. В итоге в дело вмешалась Генпрокуратура. Родителей пригласили на личный прием к генпрокурору Беларуси Андрею Шведу.
«На приеме у генерального прокурора мы узнали подробности амнистии: водитель освобожден даже от дополнительного наказания, то есть ему вернули права», — рассказали родители.
При этом они уточнили, что водитель уже пять раз лишался прав (дважды за езду в пьяном виде и дважды — за повторное превышение скорости в течение года).