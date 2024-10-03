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В Башкирии 41-летнего стропальщик зажало гранитными блоками

Гострудинспекция начала расследования тяжелого несчастного случая.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии 41-летний стропальщик оказался на больничной койке с тяжелой травмой, которую он получил на объекте. Как сообщает пресс-служба республиканская Гострудинспекция, несчастный случай произошел с работником АО «Уральские камни» 29 сентября.

По предварительным данным, при разгрузочных работах мужчину зажало между гранитными блоками.

— Пострадавшего с тяжёлой сочетанной травмой госпитализировали в Учалинскую больницу, — уточнили в инспекции.

По факту случившегося надзорное ведомство начала проверку.

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