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В Перми ушел из дома и пропал 33-летний мужчина в джинсовой куртке

Последний раз его видели 16 сентября.

Источник: Соцсети

В Мотовилихинском районе Перми пропал 33-летний мужчина. Как сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, последний раз Сергея Кашина видели 16 сентября. Вечером он ушел из дома по улице Володарского и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Приметы: рост около 185 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю джинсовую куртку, коричневую футболку, черные вельветовые брюки и черные полуботинки.

Информацию о местонахождении пропавшего человека можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: (342) 204−49−04, 102.