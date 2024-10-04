В Перми ушел из дома и пропал 33-летний мужчина в джинсовой куртке

В Мотовилихинском районе Перми пропал 33-летний мужчина. Как сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, последний раз Сергея Кашина видели 16 сентября. Вечером он ушел из дома по улице Володарского и не вернулся. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно.