Школьницу в Рязанской области похитили, чтобы выдать замуж

В похищении школьницы подозреваются трое жителей Московской области в возрасте 39, 38 и 16 лет.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета, 29 сентября в городе Рыбном Рязанской области подозреваемые, несмотря на сопротивление, насильно посадили 16-летнюю девушку в машину. Они увезли потерпевшую в Московскую область, чтобы выдать замуж за своего родственника.
Правоохранительные органы установили местонахождение девушки. Ее освободили и передали родителям.
Подозреваемые в похищении задержаны. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Следователь направил в суд ходатайства о заключении фигурантов под стражу.