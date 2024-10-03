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Школьницу в Рязанской области похитили, чтобы выдать замуж

Рязанские следователи возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетней.

Источник: Reuters

В похищении школьницы подозреваются трое жителей Московской области в возрасте 39, 38 и 16 лет.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, 29 сентября в городе Рыбном Рязанской области подозреваемые, несмотря на сопротивление, насильно посадили 16-летнюю девушку в машину. Они увезли потерпевшую в Московскую область, чтобы выдать замуж за своего родственника.

Правоохранительные органы установили местонахождение девушки. Ее освободили и передали родителям.

Подозреваемые в похищении задержаны. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Следователь направил в суд ходатайства о заключении фигурантов под стражу.