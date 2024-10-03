Школьницу в Рязанской области похитили, чтобы выдать замуж

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, 29 сентября в городе Рыбном Рязанской области подозреваемые, несмотря на сопротивление, насильно посадили 16-летнюю девушку в машину. Они увезли потерпевшую в Московскую область, чтобы выдать замуж за своего родственника.