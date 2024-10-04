Два смертельных ДТП произошли на автодороге Элиста-Зимовники

Около 04:00 водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Автомобиль опрокинулся на крышу, 21-летний водитель выбрался из перевернувшейся машины и вышел на дорогу, чтобы позвать на помощь.