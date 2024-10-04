Два смертельных ДТП произошли на автодороге Элиста-Зимовники

Около 04:00 водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Автомобиль опрокинулся на крышу, 21-летний водитель выбрался из перевернувшейся машины и вышел на дорогу, чтобы позвать на помощь.
В это время по автостраде двигалась Лада Приора под управлением 22-летнего мужчины. Молодой человек не успел затормозить и сбил пешехода.
— В результате ДТП погибла 25-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля, водитель ВАЗа также скончался от полученных травм, — сообщили в региональном УГИБДД. — Автомобилист «Лады» и два пассажира были доставлены в больницу с травмами.