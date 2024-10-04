Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили новое обвинение

Прошлой весной против супругов возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Чекалина оформила ИП и использовала упрощенную систему налогообложения (УСН), но ее доход от организации фитнес-марафонов превышал установленный в рамках УСН лимит. Она произвела дробление бизнеса и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников. Также Лерчек проходила по делу об отмывании денег — 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.