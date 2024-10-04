Олбани
+12°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырех подозреваемых по делу о хищениях в горбольнице № 20 арестовали в Петербурге

Под стражу заключили нескольких сотрудников Городской больницы № 20.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге еще четырех сотрудников СПб ГБУЗ «ГБ № 20», подозреваемых в хищении не менее 344 миллионов рублей, заключили под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

— Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд удовлетворил ходатайства, — рассказали в пресс-службе инстанции.

Отметим, один из задержанных имеет родственные связи с арестованным ранее главным бухгалтером больницы Ольге Яковлевой и был трудоустроен в учреждении водителем. Филипп Алексеев, в свою очередь, фиктивно трудоустроен в больницу инженером, Ирина Кокконен — оператором ЭВМ, а Валентина Резникова трудится на должности инспектора по контролю за исполнением поручений в администрации Московского района.

Напомним, по версии следствия, заместитель по экономики, главный бухгалтер, начальник юридического отдела, начальник отдела кадров и иные неустановленные лица из числа сотрудников больницы вступили в преступный сговор.

В период с января 2021 года по июнь 2024 года они перечислили не менее 344 миллионов рублей на счета фиктивно трудоустроенных работников, среди которых, например 28-летний племянник и 75-летняя мать заместителя главврача по экономике. За указанный период они принесли родственнице 82 миллиона рублей.