Четырех подозреваемых по делу о хищениях в горбольнице № 20 арестовали в Петербурге

В период с января 2021 года по июнь 2024 года они перечислили не менее 344 миллионов рублей на счета фиктивно трудоустроенных работников, среди которых, например 28-летний племянник и 75-летняя мать заместителя главврача по экономике. За указанный период они принесли родственнице 82 миллиона рублей.