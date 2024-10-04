Тольяттинку на 9 лет отправили в колонию за убийство сожителя дочери

«Установлено, что в декабре 2023 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде по месту жительства, нанесла несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов сожителю своей дочери. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. проживавшим в этой же квартире», — сообщает пресс-служба СУ СКР СО.