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Тольяттинку на 9 лет отправили в колонию за убийство сожителя дочери

Конфликт возник на почве агрессивного поведения последнего по отношению к дочери и внукам осужденной.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Доказательства, собранные сотрудниками следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти, признаны судом достаточными для вынесения приговора местной жительнице 1963 года рождения. Она признана виновной по статье «Убийство».

«Установлено, что в декабре 2023 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде по месту жительства, нанесла несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов сожителю своей дочери. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. проживавшим в этой же квартире», — сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Судом ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.