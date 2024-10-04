Что произошло в Иркутске в ночь на 4 сентября 2024: последние новости

В Иркутске задержали двух мужчин за организацию незаконной миграции и получение подкупа. Правоохранители отмечают, что фигуранты брали деньги за помощь в сдаче экзамена по русскому, а в последствии и получения гражданства. Так они выручили более полутора миллионов рублей.
В Усолье-Сибирском 16-летний байкер попал под колеса «Тойоты». Подросток не справился с управлением и выехал на встречку. Водительский прав у школьника не было. В итоге его с травмами доставили в областную больницу.
Человек погиб в огне в Казачинско-Ленском районе. Пламя охватило частный дом. Причиной стало короткое замыкание.