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Что произошло в Иркутске в ночь на 4 сентября 2024: последние новости

Создание незаконной миграции и получения подкупа вменяют двум жителям Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске задержали двух мужчин за организацию незаконной миграции и получение подкупа. Правоохранители отмечают, что фигуранты брали деньги за помощь в сдаче экзамена по русскому, а в последствии и получения гражданства. Так они выручили более полутора миллионов рублей.

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