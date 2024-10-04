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ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из руководителей ракетной программы «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что при атаке на Бейрут на этой неделе был убит Махмуд Юсеф Аниси, один из руководителей ракетной программы ливанского движения «Хезболла». ЦАХАЛ уточнил, что ВВС Израиля нанесли точечный удар на основе полученных разведданных.

Источник: Соцсети

Согласно пресс-релизу, Аниси стал членом «Хезболлы» более 15 лет назад, он был экспертом в области машиностроения. «Аниси был одним из лидеров кампании “Хезболлы” по производству высокоточных управляемых ракет в Ливане и был важным источником знаний, обладая множеством технологических возможностей в области производства оружия», — добавил ЦАХАЛ.п.

27 сентября генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был убит в результате израильского авиаудара по штабу движения в Бейруте. Также Израиль продолжает войну с палестинским «Хамасом»: 30 сентября был ликвидирован руководитель штаба движения в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин, 3 октября — глава правительства «Хамаса» в секторе Газа Раухи Муштаха.