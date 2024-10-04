ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из руководителей ракетной программы «Хезболлы»

Согласно пресс-релизу, Аниси стал членом «Хезболлы» более 15 лет назад, он был экспертом в области машиностроения. «Аниси был одним из лидеров кампании “Хезболлы” по производству высокоточных управляемых ракет в Ливане и был важным источником знаний, обладая множеством технологических возможностей в области производства оружия», — добавил ЦАХАЛ.п.
27 сентября генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был убит в результате израильского авиаудара по штабу движения в Бейруте. Также Израиль продолжает войну с палестинским «Хамасом»: 30 сентября был ликвидирован руководитель штаба движения в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин, 3 октября — глава правительства «Хамаса» в секторе Газа Раухи Муштаха.