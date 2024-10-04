Четыре аварии произошло в Братске за 20 минут из-за скользкой дороги

А немного погодя машина «Джили Эмгранд» наехала на тросовое ограждение. Водитель «Тойота Королла Спасио» попал в такую же ситуацию. К счастью, никто не пострадал. Участники движения не были готовы к тому, что дорожные условия так резко изменятся, поэтому выбрали небезопасную скорость.