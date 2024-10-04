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Четыре аварии произошло в Братске за 20 минут из-за скользкой дороги

Водители не справились с управлением
Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе «Вилюй» Братска 3 октября за 20 минут зафиксировали четыре аварии. Водители не смогли справиться с управлением на скользких участках дороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция Братска.

Первый звонок поступил в 7:10 утра. На 233 километре федеральной дороги водитель «Сузуки Гранд Витара» наехал на металлическое ограждение.

— Буквально пятью минутами позже — еще один наезд на дорожное ограждение: на 229 километре ФАД «Филюй» не справился с управлением водитель «Ссанг Йонг Актион». Результат тот же: поврежденное ограждение и автомобиль, — рассказывают в Госавтоинспекции.

А немного погодя машина «Джили Эмгранд» наехала на тросовое ограждение. Водитель «Тойота Королла Спасио» попал в такую же ситуацию. К счастью, никто не пострадал. Участники движения не были готовы к тому, что дорожные условия так резко изменятся, поэтому выбрали небезопасную скорость.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семь человек погибли в авариях в Приангарье из-за водителей без прав.