Серию краж из автомобилей раскрыли в Актобе

«Мужчина использовал сканирующее устройство для отключения сигнализации транспортных средств, оставленных владельцами с барсетками, сумками и другими ценными вещами. После очередной кражи, в результате которой он похитил более 1 млн тенге, подозреваемый был задержан по горячим следам».
В ходе допроса задержанный признался в совершении еще ряда аналогичных преступлений, общая сумма ущерба от которых превысила 3 млн тенге.
«Проводится досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств дела и установления других возможных жертв преступной деятельности подозреваемого».
Задержанный помещен в изолятор временного содержания.