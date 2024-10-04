Серию краж из автомобилей раскрыли в Актобе

«Мужчина использовал сканирующее устройство для отключения сигнализации транспортных средств, оставленных владельцами с барсетками, сумками и другими ценными вещами. После очередной кражи, в результате которой он похитил более 1 млн тенге, подозреваемый был задержан по горячим следам».