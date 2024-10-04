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Грузовик устроил ДТП под «мостом глупости» в Новосибирске

В него на полной скорости влетел Kia K5.

Источник: Соцсети

Вечером в четверг, 3 октября 2024, у метро «Гагаринская» в Новосибирске произошло ДТП. Кадры с места события опубликовал telegram-канал «АСТ-54 Black».

Сообщается, что большегруз не смог проехать под известным в городе «мостом глупости», где установлено ограничение на высоту автомобиля. Предварительно, фура начала сдавать назад, из-за этого в него на скорости влетел седан Kia K5.

По информации tg-канала, водителя грузовика в этот район привёл навигатор. Также указано, что мужчине за рулём седана понадобилась помощь медиков, но обошлось без серьёзных травм.

Официальной информации об аварии пока нет.