Бастрыкин запросил доклад по делу о возгорании Хабаровского музыкального театра

Напомним, 3 октября Краевом музыкальном театре в Хабаровске произошел крупный пожар, площадь которого достигла 4 тысяч квадратных метров. От огня обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена здания. Всего с пламенем боролись 143 пожарных и почти 50 единиц техники. На момент начала пожара в здании находились три человека, всех их эвакуировали до приезда спасателей.