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Бастрыкин запросил доклад по делу о возгорании Хабаровского музыкального театра

Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре.

Источник: Mail.ru

По версии следствия, возгорание здания 3 октября 2024 года произошло в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ. И.о. руководителя СУ по Хабаровскому краю и ЕАО С. В. Степанов должен доложить главе ведомства о ходе расследования в установленных обстоятельствах.

Напомним, 3 октября Краевом музыкальном театре в Хабаровске произошел крупный пожар, площадь которого достигла 4 тысяч квадратных метров. От огня обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена здания. Всего с пламенем боролись 143 пожарных и почти 50 единиц техники. На момент начала пожара в здании находились три человека, всех их эвакуировали до приезда спасателей.

СК