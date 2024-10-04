Бастрыкин запросил доклад по делу о возгорании Хабаровского музыкального театра

По версии следствия, возгорание здания 3 октября 2024 года произошло в результате нарушения правил безопасности при проведении строительных и иных работ.
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ. И.о. руководителя СУ по Хабаровскому краю и ЕАО С. В. Степанов должен доложить главе ведомства о ходе расследования в установленных обстоятельствах.
Напомним, 3 октября Краевом музыкальном театре в Хабаровске произошел крупный пожар, площадь которого достигла 4 тысяч квадратных метров. От огня обрушилась крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена здания. Всего с пламенем боролись 143 пожарных и почти 50 единиц техники. На момент начала пожара в здании находились три человека, всех их эвакуировали до приезда спасателей.