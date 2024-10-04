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Следователи рассказали о нарушениях в кафе, где жители Красноярского края массово отравились шаурмой

В Минусинске Красноярского края будут судить владельца кафе «Гиссар» по обвинению в изготовлении некачественной продукции.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, 19 июля, после употребления шаурмы из этого общепита, 9 местных жителей, в том числе 3-летний ребенок, почувствовали недомогание и обратились в больницу. У них была диагностирована острая кишечная инфекция, бактериальная кишечная инфекция и сальмонеллез.

Специалисты Роспотребнадзора провели в кафе расследование и выявили многочисленные нарушения. Суд на три месяца приостановил работу заведения.

«В ходе санитарно-эпидемиологической проверки в кафе “Гиссар” были выявлены многочисленные нарушения, в том числе: отсутствие сопроводительной документации на мясную продукцию, отсутствие маркировок, нарушение требований гигиены, работа сотрудников без санитарных книжек. Отбор проб продуктов и осмотр помещений и поверхностей показал наличие бактерий сальмонелл, кишечной палочки и золотистого стафилококка», — рассказали в СК.

Теперь владельца кафе — индивидуального предпринимателя Абдуллоева Х. Б. — будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Наказать за это могут штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными или принудительными работами, либо ограничением свободы или лишением на срок до двух лет.