Следователи рассказали о нарушениях в кафе, где жители Красноярского края массово отравились шаурмой

Теперь владельца кафе — индивидуального предпринимателя Абдуллоева Х. Б. — будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Наказать за это могут штрафом в размере до 300 тысяч рублей, обязательными или принудительными работами, либо ограничением свободы или лишением на срок до двух лет.