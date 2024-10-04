Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иномарка снесла питбайк с двумя школьниками в Челябинской области

Иномарка снесла питбайк с двумя школьниками в Челябинской области — подростки с травмами экстренно доставлены больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 3 октября в поселке Вишневогорск (Каслинский район).

Предварительно известно, что 37-летний водитель Hyundai Solaris при повороте не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение со встречно двигавшимся без световых обозначений питбайком.

В результате 14-летний водитель питбайка и его 12-летний пассажир получили телесные повреждения. Мальчики госпитализированы.

По данным региональной Госавтоинспекции, пострадавшие были без мотошлемов и защитной экипировки. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и детали произошедшего.

Видеокомментарий начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Каслинскому району Алексея Голунова.