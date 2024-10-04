Иномарка снесла питбайк с двумя школьниками в Челябинской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 3 октября в поселке Вишневогорск (Каслинский район).
Предварительно известно, что 37-летний водитель Hyundai Solaris при повороте не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение со встречно двигавшимся без световых обозначений питбайком.
В результате 14-летний водитель питбайка и его 12-летний пассажир получили телесные повреждения. Мальчики госпитализированы.
По данным региональной Госавтоинспекции, пострадавшие были без мотошлемов и защитной экипировки. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и детали произошедшего.
Видеокомментарий начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Каслинскому району Алексея Голунова.