Омич бесследно исчез после прибытия на железнодорожную станцию

При этом, по данным волонтеров, его в последний раз видели на железнодорожной станции «Карбышево-1».
Обозначены следующие приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, среднее телосложение, темные волосы.
Также в качестве особых примет указывается на несколько шрамов на теле омича: один из них расположен на затылке, второй на предплечье слева, а третий — на правом плече, их описание не представлено.
Когда Павла видели в последний раз, он был одет в черные джинсы и ветровку темного цвета, сообщается в ориентировке.