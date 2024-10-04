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Омич бесследно исчез после прибытия на железнодорожную станцию

В официальном сообществе ПСО «Доброспас-Омск» во ВКонтакте вечером четверга, 3 октября 2024 года, опубликовали ориентировку на поиски 36-летнего Павла К., местонахождение которого его родным и близким, как утверждается, не известно на протяжении нескольких месяцев, с июля 2024 года.

При этом, по данным волонтеров, его в последний раз видели на железнодорожной станции «Карбышево-1».

Обозначены следующие приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, среднее телосложение, темные волосы.

Также в качестве особых примет указывается на несколько шрамов на теле омича: один из них расположен на затылке, второй на предплечье слева, а третий — на правом плече, их описание не представлено.

Когда Павла видели в последний раз, он был одет в черные джинсы и ветровку темного цвета, сообщается в ориентировке.