В Приморье на имущество экс-замначальника ГИБДД по регистрации ТС наложили арест

По версии следствия, с ноября 2022 по январь 2023 года Сучков получил взятку в размере 100 тысяч рублей. Взамен он внес в федеральную информационную систему корректировок регистрационные данные не менее пяти машин. Отметим, что документы на авто он лично не видел, ТС не проверял и не осматривал, фотографии не делал.