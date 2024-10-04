В Приморье на имущество экс-замначальника ГИБДД по регистрации ТС наложили арест

Бывшего заместителя начальника МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю Александра Сучкова обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий. На его имущество суммой более 1,2 миллиона рублей наложили арест, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По версии следствия, с ноября 2022 по январь 2023 года Сучков получил взятку в размере 100 тысяч рублей. Взамен он внес в федеральную информационную систему корректировок регистрационные данные не менее пяти машин. Отметим, что документы на авто он лично не видел, ТС не проверял и не осматривал, фотографии не делал.
При этом собственники авто изменяли их конструкцию: меняли кабины, рамы, номера двигателей и прочие детали. Это делать запрещено. В рамках исковых требований у бывшего полицейского арестовали гараж на улице Толстого во Владивостоке стоимостью практически 300 тысяч рублей, наручные часы марки «Tag Heuer Aquaracer Quartz» стоимостью 513 тысяч рублей, наручные часы марки «Breitling Chronometre Navitimer» стоимостью 542 тысячи рублей и еще одни часы марки «Tissot Tradition Powermatic 80 Open Heart» стоимостью почти 91 тысячу рублей.
Экс-замначальника ГИБДД по регистрации ТС выбрали меру пресечения и предъявили обвинения.