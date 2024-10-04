В Минобороны рассказали о паническом бегстве боевиков ВСУ из Угледара

В четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли город под контроль. Вечером того же дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, город имеет и для российских военных.