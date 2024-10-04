В Минобороны рассказали о паническом бегстве боевиков ВСУ из Угледара

«По словам бойцов снайперских подразделений объединения группировки войск “Восток” из Забайкалья, когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься, а наши войска взяли под контроль последний путь отхода на север, оставшиеся украинские солдаты начали в панике убегать со своих позиций», — рассказали в ведомстве.
Подавить сопротивление, как отметили в Минобороны, удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп: они окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по ВСУ.
Украинское командование бросило на защиту Угледара самые боеспособные подразделения и в итоге потеряло значительную часть элитных формирований и много бронетехники, подчеркнули в ведомстве.
В Минобороны также рассказали, что российским бойцам в еще в сентябре стало понятно, что оборона ВСУ в Угледаре обречена, когда пехота прорвалась одновременно с двух флангов — в районе населенных пунктов Водяное и Пречистовка.
Как отмечается, грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края оказали решающее значение при захвате последних опорных пунктов ВСУ в Угледаре.
В четверг Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли город под контроль. Вечером того же дня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, город имеет и для российских военных.
Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.
Угледар был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение населенного пункта полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.