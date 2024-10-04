В Иркутске задержали двух руководителей этнических диаспор

Как полагают правоохранители, фигуранты за деньги помогали гражданам двух государств Средней Азии при сдаче экзаменов на знание русского языка, истории России и основ ее законодательства. При этом нарушалась установленная процедура экзамена. Иностранцам выдавали сертификаты, позволяющие затем получить документы для якобы законного пребывания в регионе.