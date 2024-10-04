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В Иркутске задержали двух руководителей этнических диаспор

В столице Иркутской области задержаны председатель национально-культурного центра одной из диаспор и заместитель главы другой. Им инкриминируют коммерческий подкуп и организацию нелегальной миграции.

Источник: РИА "Новости"

Совместная операция сотрудников ФСБ, МВД, СК и Росгвардии завершилась задержанием двух видных членов национальных сообществ в Приангарье. Мужчинам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения, проинформировали в региональном управлении Следственного комитета.

Как полагают правоохранители, фигуранты за деньги помогали гражданам двух государств Средней Азии при сдаче экзаменов на знание русского языка, истории России и основ ее законодательства. При этом нарушалась установленная процедура экзамена. Иностранцам выдавали сертификаты, позволяющие затем получить документы для якобы законного пребывания в регионе.

В преступной схеме были задействованы сотрудники центра дополнительного образования Иркутска, уточнили в главке.

Дома и в офисах обвиняемых проведены обыски. Следователи устанавливают обстоятельства преступлений и собирают доказательства. Один из фигурантов уголовных дел арестован, второму суд запретил определенные действия.

СК