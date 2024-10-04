Продолжает тлеть и может рухнуть: что известно о пожаре в Хабаровском краевом музыкальном театре на утро 4 октября

Прошли всего сутки с момента, как произошел ужасающий пожар в Хабаровском краевом театре музыкальной комедии. С открытым горением удалось справиться около пяти вечера. Всю ночь на месте происшествия работали пожарные расчеты. Что происходит утром 4 октября у музкомедии — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
К зданию ХКМТ не подойти, за десятки метров до театра натянута оградительная сигнальная лента, полиция держит оцепление по всему периметру. Всех прохожих правоохранители просят обойти по противоположной стороне Карла-Маркса или через парк «Динамо».
Истлевший театр продолжают проливать водой из спецтехники. Рядом находиться попросту опасно, скелет здания находится в аварийном состоянии, торчат куски арматуры, пар поднимается к небу. Сотрудники МЧС предупреждают, что могут происходить обрушения, поэтому никаких гражданских на территории быть не должно.
У черного исполина, немного поодаль, за лентой, собралась небольшая группа людей. Это театральная труппа, с самого утра они здесь — у родного любимого дома… Поддерживают друг друга, проживают потрясение и не комментируют происходящее. Что сейчас можно сказать?
ОФИЦИАЛЬНО
«В настоящее время на месте пожарно-спасательные подразделения продолжают проливку конструкции, чтобы ликвидировать скрытые очаги тления и предотвратить повторное возгорание. На месте также находятся сотрудники полиции, Водоканала и спасатели МЧС России, и городские спасатели для оказания помощи в проведении дальнейших работ по демонтажу», — сообщила редакции «КП» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.