Продолжает тлеть и может рухнуть: что известно о пожаре в Хабаровском краевом музыкальном театре на утро 4 октября

У черного исполина, немного поодаль, за лентой, собралась небольшая группа людей. Это театральная труппа, с самого утра они здесь — у родного любимого дома… Поддерживают друг друга, проживают потрясение и не комментируют происходящее. Что сейчас можно сказать?