Рид Буше: «Авангард» просто сам упустил два очка в третьем периоде"

«Авангард» 3 октября вел в счете 3:1 в матче чемпионата КХЛ против «Локомотива» дома, но в итоге проиграл 3:5. Встречу оценил автор двух голов «ястребов» форвард Рид Буше.
По словам игрока, большой проблемой нашей команды здесь стали индивидуальные ошибки в обороне:
«Оценивая игру в целом, могу просто сказать, что мы сами упустили победу в третьем периоде. И это было недопустимо, потому что очки нам сейчас необходимы».
— Если попробовать назвать причину, то это больше индивидуальные ошибки? Или что-то случилось с командой?
— Мы действовали небрежно, допускали слишком много опасных выходов соперника при нашем большинстве, он в итоге воспользовался своими моментами.
— Вроде бы даже не очень рады собственным голам, но все же в сами моменты, когда забивали, что вы испытывали, насколько это порадовало?
— Я бы не сказал, что из-за этого у меня отлегло на сердце. Моменты были, и голы придут, если ты создаешь моменты. И при этом нет никакой разницы, сколько ты забил, если твоя команда проигрывает.
— Как изменялась игра «Локомотива» по ходу встречи, если вообще менялась? Можно сказать, что на третий период он как-то перестроился по-другому?
— Нет, он никак не перестроился, он тем и отличается, что придерживается плана на протяжении всего матча, ждет, когда соперник ошибется, вот он и воспользовался нашими ошибками. Наказал за них.
— Сегодня вы играли в тройке со Спунером на краю и Веем в центре. Насколько в таком варианте легче или тяжелее? Насколько Спунер по манере игры отличается от Ткачева?
— Во-первых, хорошо, что Спунер снова в нашей команде. Он очень мастеровитый игрок, набирает обороты, хотя долгое время не играл. Когда он разыграется, то будет приносить пользу еще больше. Во-вторых, Вей и Ткачев — игроки совершенно разные. По тому, как они контролируют шайбу (Вей любит это делать особеннно тщательно), борются. Вей также очень мастеровитый игрок.
— На ваш взгляд, как лучше было в целом здесь действовать команде: особо активно опекать самых опасных форвардов соперника или прежде всего самим не допускать обидных ошибок в обороне, о которых вы уже сейчас сказали?
— Ну, здесь все дело было именно в нас. Да, мы отлично знали этого соперника, чем он силен. Думаю, проблема была в том, что мы немного откатились в оборону, этого нельзя было делать. Надо было все так же атаковать.
Добавим, что на пресс-конференции главный тренер «ястребов» Сергей Звягин также высказал мнение, что в своем поражении омская команда виновата сама, и именно неудачной игрой в третьем периоде.
При этом он был не готов пояснить, почему не удалось отыграть в концовке шайбу при 3:4, выпустив вместо вратаря шестого полевого игрока.
«Мы еще будем разбираться, смотреть видео, что больше всего не получалось. Пока рано сейчас все однозначно объяснить в этом отрезке», —отметил наставник. Подтвердил Звягин и то, что из-за противостояния в прошлом плей-офф именно с «Локомотивом» у игроков «Авангарда» в данном случае на соперника была особая мотивация.
Далее «ястребы» 5 октября дома сыграют с «Барысом».