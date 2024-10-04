Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рид Буше: «Авангард» просто сам упустил два очка в третьем периоде"

Форвард «Авангарда» Буше и тренер Звягин прокомментировали матч с «Локомотивом».

«Авангард» 3 октября вел в счете 3:1 в матче чемпионата КХЛ против «Локомотива» дома, но в итоге проиграл 3:5. Встречу оценил автор двух голов «ястребов» форвард Рид Буше.

По словам игрока, большой проблемой нашей команды здесь стали индивидуальные ошибки в обороне:

«Оценивая игру в целом, могу просто сказать, что мы сами упустили победу в третьем периоде. И это было недопустимо, потому что очки нам сейчас необходимы».

— Если попробовать назвать причину, то это больше индивидуальные ошибки? Или что-то случилось с командой?

— Мы действовали небрежно, допускали слишком много опасных выходов соперника при нашем большинстве, он в итоге воспользовался своими моментами.

— Вроде бы даже не очень рады собственным голам, но все же в сами моменты, когда забивали, что вы испытывали, насколько это порадовало?

— Я бы не сказал, что из-за этого у меня отлегло на сердце. Моменты были, и голы придут, если ты создаешь моменты. И при этом нет никакой разницы, сколько ты забил, если твоя команда проигрывает.

— Как изменялась игра «Локомотива» по ходу встречи, если вообще менялась? Можно сказать, что на третий период он как-то перестроился по-другому?

— Нет, он никак не перестроился, он тем и отличается, что придерживается плана на протяжении всего матча, ждет, когда соперник ошибется, вот он и воспользовался нашими ошибками. Наказал за них.

— Сегодня вы играли в тройке со Спунером на краю и Веем в центре. Насколько в таком варианте легче или тяжелее? Насколько Спунер по манере игры отличается от Ткачева?

— Во-первых, хорошо, что Спунер снова в нашей команде. Он очень мастеровитый игрок, набирает обороты, хотя долгое время не играл. Когда он разыграется, то будет приносить пользу еще больше. Во-вторых, Вей и Ткачев — игроки совершенно разные. По тому, как они контролируют шайбу (Вей любит это делать особеннно тщательно), борются. Вей также очень мастеровитый игрок.

— На ваш взгляд, как лучше было в целом здесь действовать команде: особо активно опекать самых опасных форвардов соперника или прежде всего самим не допускать обидных ошибок в обороне, о которых вы уже сейчас сказали?

— Ну, здесь все дело было именно в нас. Да, мы отлично знали этого соперника, чем он силен. Думаю, проблема была в том, что мы немного откатились в оборону, этого нельзя было делать. Надо было все так же атаковать.

Добавим, что на пресс-конференции главный тренер «ястребов» Сергей Звягин также высказал мнение, что в своем поражении омская команда виновата сама, и именно неудачной игрой в третьем периоде.

При этом он был не готов пояснить, почему не удалось отыграть в концовке шайбу при 3:4, выпустив вместо вратаря шестого полевого игрока.

«Мы еще будем разбираться, смотреть видео, что больше всего не получалось. Пока рано сейчас все однозначно объяснить в этом отрезке», —отметил наставник. Подтвердил Звягин и то, что из-за противостояния в прошлом плей-офф именно с «Локомотивом» у игроков «Авангарда» в данном случае на соперника была особая мотивация.

Далее «ястребы» 5 октября дома сыграют с «Барысом».