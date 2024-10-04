В Иркутске ищут парней, обокравших женщину в торговом центре

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, неустановленные пока товарищи украли сумку у женщины и, вытащив из нее кошелек, бросили на столике на фуд-корте.
«Изучив записи с камер видеонаблюдения оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны парни, запечатленные на видео», — говорят полицейские.
Полицейские призывают молодых людей самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи разъяснений о случившемся. А всех, кто узнал парней на видео и знает, где их искать, просят позвонить по телефонам:
8 (950)104−17−58, 8 (3952) −29−21−40, 02 (102 с любого сотового оператора связи).