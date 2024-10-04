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В Новосибирске столкнулись грузовики: один водитель оказался зажат в кабине

ЗиЛ прикрыл собой дорожных рабочих.

В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о крупном ДТП, произошедшем в ночь на 4 октября на улице Большевистской. Согласно сообщениям очевидцев, произошло столкновение грузовых автомобилей — КамАЗа и ЗиЛа.

КамАЗ врезался в стоящий ЗиЛ, который находился около дорожного отбойника с включёнными проблесковыми маячками. В комментариях к публикации указывается, что ЗиЛ, предположительно, прикрыл собой дорожных рабочих, осуществлявших работы в непосредственной близости.

После столкновения пассажир КамАЗа смог самостоятельно покинуть кабину. А вот водитель КамАЗа, по имеющимся данным, остался зажат в повреждённой кабине.

К месту происшествия прибыли пожарные расчёты и бригада скорой медицинской помощи.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в ДТП пострадал 11-летний школьник.