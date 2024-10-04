В Новосибирске столкнулись грузовики: один водитель оказался зажат в кабине

КамАЗ врезался в стоящий ЗиЛ, который находился около дорожного отбойника с включёнными проблесковыми маячками. В комментариях к публикации указывается, что ЗиЛ, предположительно, прикрыл собой дорожных рабочих, осуществлявших работы в непосредственной близости.