Сдавал назад и лишил жизни: смертельное ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Русская, 5, товарный грузовик Isuzu сдавал назад и переехал пешехода. По словам аварийных комиссаров, водитель на тротуаре парковался для того, чтобы разгрузить товар и не заметил человека, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».