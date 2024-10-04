Олбани
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сдавал назад и лишил жизни: смертельное ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке под колесами грузовика погиб человек.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке на улице Русская, 5, товарный грузовик Isuzu сдавал назад и переехал пешехода. По словам аварийных комиссаров, водитель на тротуаре парковался для того, чтобы разгрузить товар и не заметил человека, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Очевидцы вызвали скорую помощь. На место трагедии медики прибыли в считанные минуты, однако мужчина из-за полученных травм скончался на месте, до прибытия врачей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что 28-летняя владелица Suzuki Alto наехала на 75-летнюю женщину в поселке Пограничный. Светофор, по которому переходила дорогу пенсионерка, был нерегулируемым. В результате столкновения пожилая женщина скончалась.