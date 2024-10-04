Сдавал назад и лишил жизни: смертельное ДТП произошло во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Русская, 5, товарный грузовик Isuzu сдавал назад и переехал пешехода. По словам аварийных комиссаров, водитель на тротуаре парковался для того, чтобы разгрузить товар и не заметил человека, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Очевидцы вызвали скорую помощь. На место трагедии медики прибыли в считанные минуты, однако мужчина из-за полученных травм скончался на месте, до прибытия врачей.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что 28-летняя владелица Suzuki Alto наехала на 75-летнюю женщину в поселке Пограничный. Светофор, по которому переходила дорогу пенсионерка, был нерегулируемым. В результате столкновения пожилая женщина скончалась.