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При обыске по делу о поставках бронежилетов на СВО изъяли наличные

Во время обыска в офисе ГК «Пикет» в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов для армии были изъяты наличные, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Изъятая сумма не приводится.

Источник: Reuters

По решению Басманного суда средства арестованы. Согласно судебным документам, арест был наложен из-за имевшихся «фактических оснований» полагать, что эти деньги были получены преступным путем — «в качестве оплаты за реализацию контракта».

В апреле суд арестовал гендиректора «Пикета» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело касается хищения средств Минобороны на 2 млрд руб., выделенных на изготовление и поставку 20 тыс. бронежилетов для участников военной операции.