В Манском районе при пожаре погиб человек

Стало известно, что в деревне Соснова Манского района загорелся жилой дом. Огонь повредил потолок и стены на площади 36 кв.м. В результате погиб человек, сейчас устанавливаются причины возгорания.
Всего за сутки в крае произошло 12 пожаров. Например, в деревне Ловать загорелся гараж. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. А в деревне Комарово Большемуртинского района сгорело зерно в зерносушилке. Причиной стало короткое замыкание проводки.
Ранее рассказывали, что печь чуть не убила целую семью.