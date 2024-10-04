В Манском районе при пожаре погиб человек

Всего за сутки в крае произошло 12 пожаров. Например, в деревне Ловать загорелся гараж. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. А в деревне Комарово Большемуртинского района сгорело зерно в зерносушилке. Причиной стало короткое замыкание проводки.