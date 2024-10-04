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В Манском районе при пожаре погиб человек

Об этом и о других происшествиях рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Источник: Reuters

Стало известно, что в деревне Соснова Манского района загорелся жилой дом. Огонь повредил потолок и стены на площади 36 кв.м. В результате погиб человек, сейчас устанавливаются причины возгорания.

Всего за сутки в крае произошло 12 пожаров. Например, в деревне Ловать загорелся гараж. Причиной стало неосторожное обращение с огнем. А в деревне Комарово Большемуртинского района сгорело зерно в зерносушилке. Причиной стало короткое замыкание проводки.

Ранее рассказывали, что печь чуть не убила целую семью.

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