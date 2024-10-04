Труппе хабаровского музыкального театра найдут временное пристанище

Министерство культуры региона прикладывает все силы, чтобы найти временное пристанище для коллектива Хабаровского краевого музыкального театра, в здании которого накануне произошёл сильный пожар. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», поиски ведутся по поручению губернатора Дмитрия Демешина, которое он дал главе ведомства Дмитрию Кузнецову в ходе оперативного штаба по итогам случившегося.
— Нужно обязательно сохранить труппу и в ближайшие дни дать ответы, где временно разместятся артисты и всё сохранившееся оборудование. На балансе у нас есть здание кинотеатра «Совкино» — может быть, его пока отдать театру. Культурная жизнь не должна останавливаться, — сказал глава региона накануне.
По информации, полученной в пресс-службе краевого Минкультуры, в настоящее время взаимодействие в решении вопроса происходит на всех уровнях региональной власти. Рассматриваются все возможные помещения, которые бы отвечали минимальным требованиям. Решить вопрос пытаются максимально оперативно.
Как рассказал в беседе с нашим корреспондентом художественный руководитель Хабаровского краевого музыкального театра Никита Туранов, аналогичного здания, которое бы отвечало всем потребностям коллектива, в регионе нет. Но в нынешней ситуации труппа будет рада всему, хотя бы похожему, на время, пока будет идти ремонт сгоревшего здания.
— Для нас главное, что решением губернатора Хабаровского края коллектив театра продолжит свою деятельность. Никто не распущен, не уволен, не сокращён, не отправлен в простой. В этом театральном сезоне труппа театра обязательно встретится со зрителем, а когда и на какой площадке сообщим позже, — сказал Никита Туранов. Он также выразил огромную благодарность всем театрам страны, которые оказали им поддержку и готовность принять у себя на гастроли. Но на сегодняшний день ответа на то, с каким спектаклем краевой музыкальный театр сможет к ним приехать, нет. На данный момент работы по ликвидации последствий пожара ещё ведутся и в учреждении не могут с уверенностью сказать, что из материальной базы сохранилось.