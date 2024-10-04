Труппе хабаровского музыкального театра найдут временное пристанище

— Для нас главное, что решением губернатора Хабаровского края коллектив театра продолжит свою деятельность. Никто не распущен, не уволен, не сокращён, не отправлен в простой. В этом театральном сезоне труппа театра обязательно встретится со зрителем, а когда и на какой площадке сообщим позже, — сказал Никита Туранов. Он также выразил огромную благодарность всем театрам страны, которые оказали им поддержку и готовность принять у себя на гастроли. Но на сегодняшний день ответа на то, с каким спектаклем краевой музыкальный театр сможет к ним приехать, нет. На данный момент работы по ликвидации последствий пожара ещё ведутся и в учреждении не могут с уверенностью сказать, что из материальной базы сохранилось.