«Прилетел смачный шлепок»: трое подростков приставали к 36-летней женщине на улице в Иркутске

— Сейчас со мной произошла не очень приятная ситуация. Иду на остановку, а сзади — трое мальчиков. Как мне показалось, им примерно от 10 до 12 лет. Они переговаривались между собой, а потом начали приставать ко мне. Со мной такого за 36 лет ни разу не было! — сетует сибирячка.