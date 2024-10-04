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«Прилетел смачный шлепок»: трое подростков приставали к 36-летней женщине на улице в Иркутске

Трое подростков пристали к жительнице Иркутска
Источник: Комсомольская правда

— Сейчас со мной произошла не очень приятная ситуация. Иду на остановку, а сзади — трое мальчиков. Как мне показалось, им примерно от 10 до 12 лет. Они переговаривались между собой, а потом начали приставать ко мне. Со мной такого за 36 лет ни разу не было! — сетует сибирячка.

Это произошло в Иркутске пару дней назад. На улице Советской до взрослой женщины начали домогаться те, от кого никто не ожидал! Конечно, ей эта ситуация не понравилась. Она записала видео и выложила в социальные сети, поделилась произошедшим.

— В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видеозапись. Там женщина рассказывает о том, что на остановке общественного транспорта несовершеннолетние приставали к ней и распускали руки. Также высказывались в ее адрес нецензурной бранью, — рассказывают в ГУ МВД России по Иркутской области.

Начались их поиски. Немного погодя стражи порядка установили время и место произошедшего, начали просматривать записи с камер видеонаблюдения и нашли виновных. Ими оказались подростки 11, 13 и 14 лет.

— Известно, что школьники являются гражданами России. Ранее попадали в поле зрения полиции, — уточняют в МВД.

Сейчас с ними и их законными представителями беседуют работники по делам несовершеннолетних и представители СУ СКР по Иркутской области. Начали всестороннюю проверку.

— Я так больше никогда не буду. Очень извиняюсь, — говорит один из подростков.