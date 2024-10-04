Нефтебаза горит в Пермском крае

«В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Огонь охватил емкости с топливом. Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность. На месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.