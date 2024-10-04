В Челябинской области грузовик перевернулся, наехав на бетонный отбойник

В Ашинском районе вечером 3 октября произошла смертельная авария. На 1572-м километре трассы М-5 грузовик HOWO T5G наехал на бетонное ограждение и опрокинулся.
Кабина тяжелой машины разрушилась при падении. 39-летний водитель погиб на месте.
В ДТП с переворотом на Южном Урале погиб водитель грузовика.
В Ашинском районе вечером 3 октября произошла смертельная авария. На 1572-м километре трассы М-5 грузовик HOWO T5G наехал на бетонное ограждение и опрокинулся.
Кабина тяжелой машины разрушилась при падении. 39-летний водитель погиб на месте.