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В Челябинской области грузовик перевернулся, наехав на бетонный отбойник

В ДТП с переворотом на Южном Урале погиб водитель грузовика.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В Ашинском районе вечером 3 октября произошла смертельная авария. На 1572-м километре трассы М-5 грузовик HOWO T5G наехал на бетонное ограждение и опрокинулся.

Кабина тяжелой машины разрушилась при падении. 39-летний водитель погиб на месте.