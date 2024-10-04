В Омске два месяца ищут мужчину с тремя шрамами

В четверг, 3 октября, волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 36-летнего Котова Павла Васильевича. Его местонахождение не известно с июля этого года. В последний раз омича видели на железнодорожной станции «Карбышево-1».
Приметы пропавшего: рост составляет 173 сантиметра, среднего телосложения, тёмные волосы. К особам приметам относятся три шрама: на затылке, на предплечье левой руки и на правом плече. Был одет в тёмную ветровку и чёрные джинсы.
Волонтёры отмечают, что для поисков мужчины требуются добровольцы. Тех, кому что-либо известно о местонахождении Павла Котова, просят сообщить об этом по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).
Ранее стало известно, что городская администрация опубликовала постановление, где был утверждён перечень автобусных маршрутов, подлежащих отмене. В омском департаменте транспорта сообщили, что эти маршруты оказались фактически неработающими. Перевозчиками было принято решение о прекращении деятельности или о сокращении подвижного состава.