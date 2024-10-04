В Омске два месяца ищут мужчину с тремя шрамами

В четверг, 3 октября, волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках 36-летнего Котова Павла Васильевича. Его местонахождение не известно с июля этого года. В последний раз омича видели на железнодорожной станции «Карбышево-1».