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15-летний мотоциклист и его пассажир-сверстник попали в ДТП в Тайшетском районе

За состоянием подростков следят врачи
Источник: Комсомольская правда

В Тайшетском районе произошла авария с участием несовершеннолетних. Случилось это 3 октября около 15:00 в поселке Юрты на улице Советской. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Lifan не уступил дорогу мотоциклу Минск, который двигался по главной дороге. За рулем был 15-летний подросток, перевозивший с собой сверстника-пассажира. Транспортные средства столкнулись, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Подростки получили травмы, их отвезли в больницу. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Прокуратура Иркутской области контролирует проверку.

Родителей подростка хотят привлечь к ответственности за то, что допустили школьника к управлению транспортным средством. А несовершеннолетних могут поставить на профилактический учет в полицию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске за 20 минут произошло четыре аварии.