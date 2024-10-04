15-летний мотоциклист и его пассажир-сверстник попали в ДТП в Тайшетском районе

В Тайшетском районе произошла авария с участием несовершеннолетних. Случилось это 3 октября около 15:00 в поселке Юрты на улице Советской. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— По предварительной информации, водитель автомобиля Lifan не уступил дорогу мотоциклу Минск, который двигался по главной дороге. За рулем был 15-летний подросток, перевозивший с собой сверстника-пассажира. Транспортные средства столкнулись, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Подростки получили травмы, их отвезли в больницу. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Прокуратура Иркутской области контролирует проверку.
Родителей подростка хотят привлечь к ответственности за то, что допустили школьника к управлению транспортным средством. А несовершеннолетних могут поставить на профилактический учет в полицию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске за 20 минут произошло четыре аварии.