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Сотрудники Роспотребнадзора проверят воздух на месте пожара в Пермском крае

В деревне Осенцы загорелась частная нефтебаза.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Роспотребнадзора выехали в деревню Осенцы, где сегодня ночью, 4 октября, загорелась нефтебаза. Там проведут мониторинг воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Сегодня ночью в деревне Осенцы Пермского края вспыхнула частная база с нефтепродуктами. Пожар удалось потушить за три часа без жертв и пострадавших.

Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выехали на место происшествия для исследования воздуха в близлежащих территориях на предмет токсичности.

«Был осуществлен выезд с целью мониторинга качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Перечень исследуемых веществ определен исходя из характеристики объекта, на территории которого произошло возгорание», — рассказали в надзорном органе.

пожары
экология