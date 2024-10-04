Сотрудники Роспотребнадзора проверят воздух на месте пожара в Пермском крае

Сотрудники Роспотребнадзора выехали в деревню Осенцы, где сегодня ночью, 4 октября, загорелась нефтебаза. Там проведут мониторинг воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.