Сотрудники Роспотребнадзора проверят воздух на месте пожара в Пермском крае

Сотрудники Роспотребнадзора выехали в деревню Осенцы, где сегодня ночью, 4 октября, загорелась нефтебаза. Там проведут мониторинг воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Сегодня ночью в деревне Осенцы Пермского края вспыхнула частная база с нефтепродуктами. Пожар удалось потушить за три часа без жертв и пострадавших.
Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выехали на место происшествия для исследования воздуха в близлежащих территориях на предмет токсичности.
«Был осуществлен выезд с целью мониторинга качества атмосферного воздуха на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Перечень исследуемых веществ определен исходя из характеристики объекта, на территории которого произошло возгорание», — рассказали в надзорном органе.