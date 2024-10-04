«Не был пристегнут ремнем безопасности». Один человек погиб в ДТП с Lada, врезавшейся в дерево под Малоритой

В сообщении сказано, что 3 октября около 16.30 26-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Lada, ехал по автодороге Н-746 «Черняны- Доропеевичи-Павлополь-Заорье». Согласно предварительным данным, на третьем километре указанной автомобильной дороги мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево.