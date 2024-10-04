Серийных воров задержали в Комсомольске-на-Амуре

— Установлено, что 41-летний злоумышленник накануне хищения находился на территории гаражного автокооператива. Он проходил мимо открытого автобокса потерпевшего, который в это время находился внутри. Фигурант заметил, что в гараже хранится дорогостоящее имущество, и решил его похитить. Злоумышленник подождал, пока хозяин гаража закроет ворота и покинет кооператив. Затем предложил своему 36-летнему знакомому, чтобы тот помог вывезти чужое имущество на своем автомобиле. Взломав навесной замок, подельники вынесли из гаража и погрузили в машину: две надувные лодки и аксессуары для них, ручную мойку высокого давления, палатку, аксессуары и вещи для охоты и рыбалки, шуруповерт, гладкоствольное ружье и детали к огнестрельному оружию. Похищенное мужчины разделили и отвезли по месту своего жительства для дальнейшей реализации, — сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.