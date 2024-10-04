Серийных воров задержали в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали двух жителей города, подозреваемых в серии хищений имущества, в том числе огнестрельного оружия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Комсомольчанин заявил в полицию, что его автобокс взломали, из гаража похитили ценное имущество для охоты и рыбалки, а также огнестрельное оружие. Материальный ущерб потерпевший оценил в 250 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых: 36-ти и 41-летнего ранее судимых комсомольчан.
— Установлено, что 41-летний злоумышленник накануне хищения находился на территории гаражного автокооператива. Он проходил мимо открытого автобокса потерпевшего, который в это время находился внутри. Фигурант заметил, что в гараже хранится дорогостоящее имущество, и решил его похитить. Злоумышленник подождал, пока хозяин гаража закроет ворота и покинет кооператив. Затем предложил своему 36-летнему знакомому, чтобы тот помог вывезти чужое имущество на своем автомобиле. Взломав навесной замок, подельники вынесли из гаража и погрузили в машину: две надувные лодки и аксессуары для них, ручную мойку высокого давления, палатку, аксессуары и вещи для охоты и рыбалки, шуруповерт, гладкоствольное ружье и детали к огнестрельному оружию. Похищенное мужчины разделили и отвезли по месту своего жительства для дальнейшей реализации, — сообщили в УМВД России по Комсомольску-на-Амуре.
За время проведения следственных мероприятий полицейские выяснили что подозреваемые причастны к еще четырем фактам хищений имущества из загородных домов в садовых товариществах. Взламывая оконные рамы, они похищали кухонные электроприборы, садовый инвентарь и спецтехнику. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 100 тысяч рублей.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых все похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.
Сотрудниками следственного отдела возбуждены уголовные дела, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.