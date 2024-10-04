Участник ОПГ, связанной с «Компанией ДДТ», получил срок по двум статьям

В 2004 году осужденный вел скрытое наблюдение за клиентом «Компании ДДТ», который подал в суд и жаловался во всевозможные органы из-за продажи ему автомобиля с техническими неисправностями. 16 сентября на пострадавшего напали, причинив тяжкий вред здоровью.