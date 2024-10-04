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Участник ОПГ, связанной с «Компанией ДДТ», получил срок по двум статьям

3 октября Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал виновным участника организованной преступной группировки 1971 года рождения, которая была связана с «Компанией ДДТ», по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе) и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное общеопасным способом, организованной группой).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В суде было установлено, что в 1998 году между руководителем «Компании ДДТ» и рядом директоров салонов «Компании ДДТ» произошел конфликт из-за убытков.

Осужденный вел скрытое наблюдение за конкурентом руководителя «Компании ДДТ». 17 июня 2023 года он предоставил сведения о местонахождении пострадавшего, после чего на него было совершенно нападение. Причинен тяжкий вред здоровью.

В 2004 году осужденный вел скрытое наблюдение за клиентом «Компании ДДТ», который подал в суд и жаловался во всевозможные органы из-за продажи ему автомобиля с техническими неисправностями. 16 сентября на пострадавшего напали, причинив тяжкий вред здоровью.

Члены преступного сообщества были осуждены в 2011 году. Дело осужденного было выделено в отдельное производство, так как он скрылся.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«МК-Урал» ранее писал, что 2 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным одного из членов организованной преступной группы 1996 года рождения по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное организованной группой, с применением насилия).