Бухгалтер из Слюдянского района препятствовала взысканию долгов по кредиту

В Слюдянском районном суде вынесли приговор 50-летней женщине, которая не исполняла решение суда и уклонялась от погашения кредитов. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Женщина работала главным бухгалтером бюджетного учреждения. Должна была банку около 135 тысяч рублей, однако деньги не выплачивала. Поэтому получила постановление, в котором говорилось, что с ее зарплаты будут удерживать 50% в счет долга.
— Подсудимая пыталась препятствовать удержанию денег, поэтому не передала постановление другому специалисту-бухгалтеру. После использовала доступ в программу для расчета оплаты труда. В течение шести месяцев снижала удерживаемый процент. Так с 50% понизила до 16−38%, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Она раскаялась в содеянном. Суд признал женщину виновной и назначил 350 часов обязательных работ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье реализуют проект «Вызов», который направлен на профилактику сиротства.